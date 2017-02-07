В Давлеканово молодой человек украл у пенсионера фарш

Вместе с подельником он проник в дом местного жителя, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Злоумышленник пошел на дело, рассчитывая присвоить пенсию хозяина. За компанию он позвал с собой 31-летнего знакомого. Подойдя к дому пенсионера, он залез в комнату через форточку и открыл приятелю входную дверь. В конечном итоге было похищено 500 рублей, а также макаронные изделия, фарш, сало, масло и другие продукты.

Воров задержали и возбудили уголовное дело по статье «грабеж». 25-летний задержанный находится под стражей, его знакомый – под подпиской о невыезде.