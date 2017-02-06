В Мелеузе отделочница получила тяжёлые травмы на рабочем месте

06.02.17 Сегодня - Международный день бармена

06.02.17 В центре Уфы сгорел двухэтажный барак

06.02.17 В Уфе в ходе операции «Должник» взыскано более 2,1 млн рублей штрафов

06.02.17 В Уфе коммунальщики снесли сосульки вместе с балконом

06.02.17 Уфа и Астана стали городами-побратимами

06.02.17 В Уфе за сданную макулатуру можно получить пригласительный билет в музей

06.02.17 В Башкирии объем инвестиций в основной капитал вырос на 8,4%‍

06.02.17 В Башкирии лучшие многоквартирные дома получат по 100 тысяч рублей