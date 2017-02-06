Уфимец попал в колонию на 8,5 лет после сбыта дозы наркотика

Кировский райсуд столицы признал 31-летнего Игоря Одинцова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков в значительном размере».

В октябре прошлого года горожанин приобрел через тайник наркотики и затем сбыл одну разовую дозу знакомому, получив оплату через электронный платеж. Полицейские задержали злоумышленника при передаче запрещенного вещества. Кроме того, у него в кармане лежал еще один пакетик с наркотиком, который уфимец хранил для собственного употребления.

Подсудимый частично признал вину. Суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Кировского района Уфы.