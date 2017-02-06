В Караидельском районе 27-летний мужчина лишился жизни из-за незначительного долга

В отношении 31-летнего убийцы возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Вечером 5 февраля двое жителей села Караидель пили спиртное в гостях у общей знакомой. Когда между мужчинами возникла ссора из-за незначительного денежного долга, старший из них нанес младшему удар ножом в бедро. Потерпевший скончался на месте спустя непродолжительное время.

Подозреваемый взят под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.