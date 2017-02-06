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06.02.17 | 16:02 НОВОСТИ | Архив новостей
В Стерлитамаке мужчина ударил ножом отчима
По ходатайству следственных органов СК РФ по РБ суд отправил 34-летнего обвиняемого под стражу.
Днем 30 января во время ссоры в подъезде одного из городских домов 34-летний местный житель нанес отчиму несколько ножевых ранений. Соседи вызвали «скорую помощь» и благодаря своевременно оказанной квалифицированной помощи 51-летнего мужчину удалось спасти.
В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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