"Resbash"-В Стерлитамаке мужчина ударил ножом отчима
НОВОСТИ
RSS
06.02.17 17:38
В Мелеузе отделочница получила тяжёлые травмы на рабочем месте
06.02.17 16:40
Уфимец попал в колонию на 8,5 лет после сбыта дозы наркотика
06.02.17 16:19
В Караидельском районе 27-летний мужчина лишился жизни из-за незначительного долга
06.02.17 16:02
В Стерлитамаке мужчина ударил ножом отчима
06.02.17 15:24
Житель Мелеуза задушил друга детства за нравоучения
06.02.17 14:21
Белоречанин предстанет перед судом за попытку освободить друга от уголовной ответственности
06.02.17 13:52
В Башкирии лесопромышленная компания нарушала требования охраны труда
06.02.17 13:51
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для ЖКХ
06.02.17 13:27
Жительницу Учалинского района лишили всех замороженных ягод
06.02.17 13:14
В Уфе может появиться памятник Урал-батыру
06.02.17 12:54
В Башкирии сельхозпредприятие выплатило работникам миллион долга по зарплате
06.02.17 12:29
Данил Лысенко выиграл этап гран-при по легкой атлетике «Русская зима»
06.02.17 12:20
Налётчик приказал продавцу "дать много пива". Она дала ему в лоб
06.02.17 12:15
В Башкирии сократился оборот торговли и общественного питания
06.02.17 12:10
Ильвир Хузин в составе российской четверки занял пятое место на этапе кубка мира по бобслею
06.02.17 12:07
В Стерлитамаке осуждены члены криминальной группировки
06.02.17 12:01
В Башкирии выставили на торги 55 квартир должников
06.02.17 11:54
Дмитрий Колтаков после двух этапов лидирует в финале личного чемпионата мира по мотогонкам на льду
06.02.17 11:51
В Уфе пройдёт «Лыжня России»
06.02.17 11:50
В Уфе крыша частного дома обрушилась из-за скопившегося снега
06.02.17 11:37
«Уфа» не намерена переносить кубковый матч против «Анжи» в другой город
06.02.17 11:34
В Башкирии появятся новые скульптурные композиции
06.02.17 11:19
Семён Елистратов в составе сборной России выиграл этап кубка мира по шорт-треку
06.02.17 11:11
Дмитрий Васильев занял 16-е место на этапе кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
06.02.17 10:53
«Урал» в гостях обыграл «Динамо-ЛО», представляющее Ленинградскую область
06.02.17 10:38
В Уфе состоялся чемпионат Башкирии по международным шашкам
06.02.17 10:28
В Башкирии более тысячи человек хотят работать волонтёрами на Чемпионате мира по футболу в 2018 году
06.02.17 10:25
Аделина Загидуллина заняла третье место на этапе кубка мира по фехтованию
05.02.17 21:28
Башкирия проведёт «Трактор-шоу»
05.02.17 21:04
Уфа встала на коньки
05.02.17 20:27
Выше - только «нефтянка»
05.02.17 20:24
«Музыка, рождённая ветром» прозвучала в Уфе
05.02.17 20:16
В Баймакском районе теплица парня обогрела, а потом он её обобрал
05.02.17 13:58
В Башкирии три человека пострадали из-за водителя «Тойоты», не уступившего дорогу
05.02.17 11:32
За год приставы Башкирии взыскали с пьяных водителей более 290 миллионов рублей
05.02.17 11:04
В Туймазах пассажирка автобуса оштрафована на тысячу за сквернословие
04.02.17 22:48
Под Уфой маршрутный автобус с пассажирами попал под поезд. Есть пострадавшие
04.02.17 21:08
В Башкирии 526 осужденных находятся в розыске
04.02.17 20:15
В Баймакском районе украденных телят увезли на лошади
04.02.17 20:09
Похититель мотоцикла в Чишминском районе признался полицейским, что не смог его продать
04.02.17 20:01
В Благоварском районе закрыт салон микрозаймов
04.02.17 16:34
В Башкирии водитель столкнулся со встречной машиной, обгоняя снегоуборочную технику
04.02.17 12:07
В Уфе состоится суточный заплыв моржей
04.02.17 12:00
Житель Октябрьского потерял на колёсах 35 тысяч рублей
04.02.17 11:56
Житель Мелеуза подарил даме сердца краденую микроволновку
04.02.17 11:48
В Уфе мужчина отобрал телефон у школьника
04.02.17 11:43
Житель Башкирии задержан при перевозке крупной партии наркотиков
04.02.17 11:37
В Уфе в рамках операции «Должник» выявлены 279 злостных штрафников
04.02.17 08:55
"Салават Юлаев" проиграл московскому ЦСКА - 1 : 5
04.02.17 00:20
Ещё одна юная представительница Башкирии примет участие в шоу «Голос. Дети»
04.02.17 00:17
Уфа и Астана стали городами-побратимами
04.02.17 00:14
В Башкирии директор предприятия "срубил" с клиентов 2,4 миллиона рублей за несуществующие срубы
04.02.17 00:09
В Чишминском районе глава сельсовета состарил бумагу, чтобы "выписать" жене землю
04.02.17 00:02
Белоречанку лишили телефона за размещенную в соцсети нацистскую символику
03.02.17 16:53
В Сибае ветераны пели для одиноких стариков
ЕЩЁ НОВОСТИ