Житель Мелеуза задушил друга детства за нравоучения

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство» в отношении 33-летнего мужчины.

Вечером 3 февраля два друга детства встретились дома у одного из них. Ночью 35-летний хозяин дома стал учить жизни друга, а тот в ответ задушил его. Опомнившись, мужчина вызвал правоохранителей, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.

Подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства преступления. В ближайшее время мелеузовцу будет предъявлено обвинение.