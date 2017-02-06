Белоречанин предстанет перед судом за попытку освободить друга от уголовной ответственности

Белорецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в лжесвидетельстве в суде.

По версии следствия, в январе 2014 г.ода белоречанин стал очевидцем преступления, которое совершил его знакомый. В суде его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Однако на судебном заседании мужчина дал ложные показания и обвинил в совершении преступления постороннее лицо.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, объяснил свой поступок желанием помочь другу. Уголовное дело направлено в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт Белорецкой межрайонной прокуратуры.