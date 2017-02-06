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НОВОСТИ
06.02.17 14:21
Белоречанин предстанет перед судом за попытку освободить друга от уголовной ответственности
06.02.17 12:10
Ильвир Хузин в составе российской четверки занял пятое место на этапе кубка мира по бобслею
06.02.17 11:54
Дмитрий Колтаков после двух этапов лидирует в финале личного чемпионата мира по мотогонкам на льду
06.02.17 11:11
Дмитрий Васильев занял 16-е место на этапе кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
06.02.17 10:28
В Башкирии более тысячи человек хотят работать волонтёрами на Чемпионате мира по футболу в 2018 году
04.02.17 20:09
Похититель мотоцикла в Чишминском районе признался полицейским, что не смог его продать
04.02.17 00:14
В Башкирии директор предприятия "срубил" с клиентов 2,4 миллиона рублей за несуществующие срубы
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06.02.17 | 14:21 НОВОСТИ | Архив новостей
Белоречанин предстанет перед судом за попытку освободить друга от уголовной ответственности
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|08.10.13
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|01.04.16
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