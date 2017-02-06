В Башкирии лесопромышленная компания нарушала требования охраны труда

Нарушения, создающие угрозу для жизни и здоровья работников, выявила в лесопромышленной компании «Селена» Гострудинспекция республики.

При внеплановой проверке обнаружилось, что в компании не проводилась специальная оценка условий труда, работники не проходили медосмотры и обучение по охране труда.

Лесопромышленная компания и ее должностные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 255 тыс. рублей.