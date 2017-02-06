Жительницу Учалинского района лишили всех замороженных ягод

35-летняя жительница села Ахуново обратилась в местную полицию с заявлением о пропаже 15 килограммов мяса и замороженного урожая ягод.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний неоднократно судимый сосед потерпевшей. Мужчина признался в содеянном.

По предварительной версии, хозяева ушли по делам и забыли запереть входную дверь. В это время в дом зашел сосед, который хотел занять денег на алкоголь. Поняв, что в жилище никого нет, он открыл холодильник, забрал оттуда продукты и ушел. Похищенное мужчина продал односельчанам, а деньги потратил на спиртное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража». Задержанный находится под стражей, часть похищенного изъята, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел РБ.