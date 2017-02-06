В Уфе может появиться памятник Урал-батыру

Памятник, посвященный эпосу «Урал-батыр», предложили установить в Уфе члены Всемирного курултая башкир и приурочить это событие к 100-летию образования Республики Башкортостан и Всемирной фольклориаде.

Как сообщает пресс-служба Всемирного курултая, уже есть проект архитектурного комплекса с памятником Урал-батыру и целой аллеей скульптурных композиций, посвященных персонажам других башкирских эпосов. Его предлагается разместить в лесной зоне на берегу реки Белой. Автор - скульптор Хайдар Гарипов.

- Вопрос, нужен ли в Башкортостане памятник Урал-батыру, не подлежит сомнению, — уверен писатель и ученый Мирас Идельбаев. - Наша республика находится на стыке Европы и Азии, а эпос «Урал-батыр» можно назвать самым древним, самым гуманистическим среди подобных мировых памятников культуры, — отметил он.