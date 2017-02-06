|
|
НОВОСТИ
06.02.17 12:10
Ильвир Хузин в составе российской четверки занял пятое место на этапе кубка мира по бобслею
06.02.17 11:54
Дмитрий Колтаков после двух этапов лидирует в финале личного чемпионата мира по мотогонкам на льду
06.02.17 11:11
Дмитрий Васильев занял 16-е место на этапе кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
06.02.17 10:28
В Башкирии более тысячи человек хотят работать волонтёрами на Чемпионате мира по футболу в 2018 году
04.02.17 20:09
Похититель мотоцикла в Чишминском районе признался полицейским, что не смог его продать
04.02.17 00:14
В Башкирии директор предприятия "срубил" с клиентов 2,4 миллиона рублей за несуществующие срубы
|
06.02.17 | 12:54 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии сельхозпредприятие выплатило работникам миллион долга по зарплате
Выдачи денег добилась прокуратура Ермекеевского района, выявившая нарушения трудовых прав на ООО «Приютовагрогаз».
В прошлом году 76 сельхозрабочих не получили за проделанный труд более четырех миллионов рублей. В связи с этим прокуратура направила в суд заявления для принудительного взыскания.
На данный момент, организация погасила свыше миллиона рублей просроченного заработка, полное погашение находится на контроле прокуратуры. Кроме того, руководитель агрофирмы оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
|
AHOHC
AHOHC
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
прохожий 2017-01-31 18:30:40
Вся правда об уфимском тоннеле (Экономика) 31.10.12 (16:52)
Вильданов Р.Ф. 2017-01-30 11:01:01
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45
Обмакнуть кисть в поэзию (Культура) 10.01.17 (10:06)
Светлана Урманцева 2017-01-28 13:46:35