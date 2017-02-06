В Башкирии сельхозпредприятие выплатило работникам миллион долга по зарплате

Выдачи денег добилась прокуратура Ермекеевского района, выявившая нарушения трудовых прав на ООО «Приютовагрогаз».

В прошлом году 76 сельхозрабочих не получили за проделанный труд более четырех миллионов рублей. В связи с этим прокуратура направила в суд заявления для принудительного взыскания.

На данный момент, организация погасила свыше миллиона рублей просроченного заработка, полное погашение находится на контроле прокуратуры. Кроме того, руководитель агрофирмы оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.