В Башкирии сократился оборот торговли и общественного питания

Оборот розничной торговли в республике снизился за минувший год на 3,9 процента, сообщает Башкортостанстат.

В абсолютных цифрах он составил 803 млрд рублей. Из них почти 400 млрд рублей жители республики потратили на продукты питания, напитки и табак.

Еще более значительно снизился в минувшем году оборот общественного питания - по сравнению с 2015-м он упал на 12,3 процента. В среднем каждый житель республики потратил на посещение ресторанов и кафе всего 6,8 тыс. рублей за год.