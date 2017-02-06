Налётчик приказал продавцу "дать много пива". Она дала ему в лоб

Полицейские Белокатайского района задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин.

Как установили стражи порядка, неизвестный в маске вошел в один из магазинов села Новобелокатай и приставил нож к горлу 32-летней продавщицы. Налетчик приказал ей дать ему много пива. Но сотрудница оказалась не робкого десятка и смогла дать отпор вооруженному грабителю. Женщина оттолкнула нападавшего, при этом ухитрилась стянуть с него маску. В какой-то момент злоумышленник видимо понял, что так просто пивом ему не разжиться и он просто попросил у нее заветный напиток в долг. Удивленная продавщица попыталась вновь его прогнать. Тогда налетчик выхватил упаковку хмельного и пустился наутек, поделилась подробностями преступления пресс-служба МВД по РБ.

Продавец обратилась в полицию, и стражи порядка смогли задержать 27-летнего подозреваемого по горячим следам. Тот уже успел «влить» в себя три пластиковые бутылки пива объемом 1,5 литра каждая. Нож и оставшееся пиво полицейские изъяли в доме. На нетерпеливого любителя пива возбуждено уголовное дело по статье «разбой».