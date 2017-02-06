В Башкирии выставили на торги 55 квартир должников

Публичные торги, на которых будет выставлено имущество должников, пройдут с 14 по 27 февраля, сообщает пресс-служба службы судебных приставов по республике.

Начальная цена трехкомнатной квартиры по улице 50 лет СССР в Уфе составляет 3,5 млн рублей, аналогичных в Сипайлово – от 2,6 до 3 млн рублей. Стоимость однокомнатных на улице Сагита Агиша, на проспекте Октября и в других местах колеблется от 1,6 до 2,1 млн рублей.





Ряд квартир продается в городах и районах республики – Сибае, Верхних Татышлах, Толбазах и других.





Купить жилье с молотка может любой желающий, только придется предварительно внести задаток.