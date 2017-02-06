В Стерлитамаке осуждены члены криминальной группировки

Они обвиняются по многим статьям, в том числе за организацию бизнеса по оказанию интимных услуг

Два года назад банду, в которую входили и женщины, организовал местный житель Алмаз Шарипов. Главной целью, которую он поставил перед подельниками, было взять под контроль бизнес по оказанию интимных услуг в городе.

Вскоре гангстеры организовали притоны, где под угрозой физической расправы проституцией занимались более десяти девушек. Иногда за непослушание их избивали. Один из таких фактов доказан: главарь нанес бейсбольной битой тяжкий вред одной из потерпевших.

Сейчас всех членов группировки осудили по целому ряду статей. Помимо организации бизнеса по оказанию интимных услуг им вменяется причинение тяжкого вреда здоровью, вымогательство, грабеж и хранение оружия. Алмазу Шарипову присудили 11 лет колонии строгого режима, двум членам банды - по восемь с половиной лет колонии строгого режима. Остальные участники группировки осуждены условно на сроки от двух до семи лет, сообщает республиканская прокуратура.