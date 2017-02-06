В Уфе пройдёт «Лыжня России»

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Уфе 10 и 11 февраля, сообщает пресс-служба администрации столицы.



Соревнования состоятся сразу на четырех площадках города: на стадионе «Водник», в парке «Кашкадан», на СОК «Биатлон» и в лесопарковой зоне «Баланово». Ожидается участие в гонке более 10 тысяч человек – профессиональных спортсменов, ветеранов спорта, работников предприятий, студентов, школьников.

В Демском районе в связи с соревнованиями будет закрыто движение транспорта по проезду от улицы Грозненской до Баланово. Ограничения вводятся 11 февраля с 8.00 до 16.00.