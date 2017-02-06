Дмитрий Колтаков после двух этапов лидирует в финале личного чемпионата мира по мотогонкам на льду

Воспитанник уфимского ЦТВС имени Габдрахмана Кадырова в этом сезоне выступает за ЦСКА.

Два первых этапа ЛЧМ проходили в Тольятти. В первом Колтаков праздновал победу, обогнав в решающем заезде чемпиона мира 2016 года Дмитрия Хомицевича, чемпиона мира 2013-2014 годов Даниила Иванова и вице-чемпиона 2011 года Игоря Кононова.

Победителем второго этапа стал Хомицевич, в финальном заезде оказавшийся быстрее Колтакова, своего одноклубника Динара Валеева и австрийца Франца Цорна.

После двух соревновательных дней Колтаков является единоличным лидером финала ЛЧМ. У него 37 очков - на одно больше, чем у действующего чемпиона мира Дмитрия Хомицевича из Каменска-Уральского.

Следующие два этапа состоятся в Шадринске 11-12 февраля. По решению организаторов, приглашение на них получил восьмикратный чемпион мира в личном зачете - уфимец Николай Красников, сообщает мотофедерация РБ.