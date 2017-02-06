«Уфа» не намерена переносить кубковый матч против «Анжи» в другой город

Вопреки желаниям махачкалинского клуба, четвертьфинал турнира состоится на стадионе «Нефтяник».

Изначально масла в огонь подлил президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов, сообщивший, что его клуб намерен попросить футбольные власти перенести четвертьфинальный матч против «Краснодара» в манеж.

Соперник нашей команды на этой кубковой стадии – «Анжи» тоже попытался катализировать перенос игры из Уфы, мотивируя это схожим с Екатеринбургом климатом. Но башкирский клуб был категоричен.

- Мы такой вариант даже не рассматриваем, - цитирует ТАСС генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова. - У нас на стадионе искусственный газон, сама арена готова, так что планируем сыграть у себя. Мы и в прошлом сезоне принимали ЦСКА в кубке в это время, и тогда никаких проблем не возникло. Не должно возникнуть и сейчас.

Встреча «Уфа» - «Анжи» запланирована на 1 марта