В Башкирии появятся новые скульптурные композиции

Российское военно-историческое общество профинансирует в этом году изготовление памятного обелиска и 2 скульптурных композиций Советскому солдату для установки в республике, сообщила пресс-служба министерства культуры РБ.

Установка памятников планируется в селе Кармаскалы и в Ишимбае, а памятный обелиск обретёт свою прописку в селе Авдон Уфимского района. Республика подготовит фундамент и благоустроит прилегающую территорию.

Автор работ - выходец из Уфы, российский скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович. Он известен как разработчик церковных архитектурных проектов и проектов благоукрашения храмов на территории России и других стран, а также создатель памятника легендарному генералу Минигали Шаймуратову в Кармаскалинском районе.