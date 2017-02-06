Дмитрий Васильев занял 16-е место на этапе кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Планетарные состязания завершились в немецком Оберстдорфе.

В квалификации первого старта на трамплине К-200 уфимец показал второй результат и рассматривался, как один из претендентов на призовой подиум. Но в итоге Васильев стал 16-м, что для спортсмена-ветерана – очень высокий результат. А победу одержал австриец Штефан Крафт. Вторым стал немец Андреас Веллингер, а замкнул тройку призеров поляк Камил Стох.

Во втором старте успех также праздновал Крафт. Второе место занял Веллингер, а третье - словенец Юрий Тепеш. Лучшим из россиян стал Евгений Климов – 18-е место. Васильев во втором старте занял 32-ю позицию в квалификации и не попал в основную стадию соревнований, сообщает championat.com.