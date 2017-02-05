Уфа встала на коньки

В Уфе прошли открытые всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», сообщает пресс-служба администрации столицы.

На старт катка стадиона «Строитель» вышли около 300 участников. Они состязались в пяти возрастных категориях. Соревновательный опыт не имел значения – попробовать свои силы наравне с опытными бегунами смогли и любители, и новички, рассказали в пресс-службе.

Школьники преодолевали дистанцию в 50 метров, старшие возрастные группы боролись за медали в стометровке. За призовые места развернулась нешуточная борьба во всех возрастных категориях, как в женском, так и в мужском личном зачете.

Победителей и призеров наградили грамотами и медалями Министерства спорта России.

Справка

Традиция проведения соревнований «Лед надежды нашей» заложена в советские времена. Это хорошая площадка для выявления талантливых спортсменов по всей стране. Многие титулованные российские конькобежцы получали путевку в большой спорт именно после участия в этих стартах.