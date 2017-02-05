Башкирия проведёт «Трактор-шоу»

05.02.17 Сегодня - День эрудита

05.02.17 Сегодня - Всероссийский день памяти дипкурьеров

05.02.17 В центре Уфы сгорел двухэтажный барак

05.02.17 В Уфе в ходе операции «Должник» взыскано более 2,1 млн рублей штрафов

05.02.17 В Уфе коммунальщики снесли сосульки вместе с балконом

05.02.17 «Салават Юлаев» в Уфе проиграл ЦСКА со счётом 1:5

05.02.17 Уфа и Астана стали городами-побратимами

05.02.17 В Уфе за сданную макулатуру можно получить пригласительный билет в музей

05.02.17 В Башкирии объем инвестиций в основной капитал вырос на 8,4%‍

05.02.17 В Башкирии лучшие многоквартирные дома получат по 100 тысяч рублей