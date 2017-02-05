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05.02.17 | 20:27 НОВОСТИ | Архив новостей
Выше - только «нефтянка»
Башкортостанстат опубликовал среднемесячную отраслевую зарплату работников предприятий и организаций республики в 2016 году.
Средняя зарплата в республике - 27 251,8 рубля. Это на семь процентов больше, чем за аналогичный период (в январе-ноябре 2015 года).
На первом месте — предприятия, занятые производством нефтепродуктов. Средняя зарплата в них — 69 500 рублей (+15,5 процента к аналогичному показателю 2015 года).
Те, кто добывают полезные ископаемые, занимают второе место — 53 422 рубля (рост средней зарплаты за год составил 17 процентов). Замыкает тройку самых доходных отраслей химическое производство со среднемесячной зарплатой в размере 41 801 рубль (+13,9 процента).
На четвертом месте в доходном рейтинге — те, кто занимается финансовой деятельностью, — 39 558 рублей (рост средней зарплаты составил 7,9 процента). На пятом месте самых денежных сфер — государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование. Среднемесячная зарплата достигла здесь за январь-ноябрь 2016 года 35 880 рублей (+2,4 процента).
В десятку самых высокодоходных отраслей и сфер деятельности вошли и производство транспортных средств и оборудования (34 483 рубля); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (33 314 рублей); производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (33 167 рублей); транспорт и связь (31 646 рублей); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (29 868 рублей).
Самая низкая зарплата в республике — на предприятиях по производству кожи, изделий из кожи — 11 837 рублей (+2,5 процента к январю-ноябрю 2015 года).
Негусто платят в текстильном и швейном производстве (15 613 рублей); сельском хозяйстве (15 375 рублей); гостиницах и ресторанах (16 529 рублей).
Автор: Надежда РОМАНОВА
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