В Башкирии три человека пострадали из-за водителя «Тойоты», не уступившего дорогу

Авария произошла 4 февраля в Белебеевском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

Днем на автодороге Аксеново – Аксаково – Белебей 59-летний уфимец за рулем «Тойоты RAV-4» не уступил дорогу «Ниссану Наваро». Произошло столкновение, в результате которого травмы получили водитель и пассажирка второй иномарки – 65-летний мужчина и 58-летняя женщина. Кроме того, госпитализация потребовалась второй пассажирке – 64-летней жительнице Туймазинского района.

За прошедшую субботу в республике зарегистрировано семь ДТП, в которых пострадали 12 человек. Задержаны 75 пьяных водителей.