За год приставы Башкирии взыскали с пьяных водителей более 290 миллионов рублей

Данную сумму выплатили порядка десяти тысяч любителей пьяного вождения, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

В 2016 году в управлении ФССП по РБ находилось на исполнении более 700 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, из которых около 600 тысяч к концу года были исполнены.

За год десять тысяч автолюбителей выплатили более 290 миллионов рублей по штрафам за пьяное управление. На имущество более десяти тысяч водителей с аналогичным штрафом приставы наложили арест, а у четырех с половиной тысяч неплательщиков штрафы удерживают с зарплаты.

Более двух с половиной тысяч должников ограничили в праве на управление транспортом, 14 тысяч – в выезде из России.

Кроме того, за неуплату штрафа в срок 981 нетрезвый водитель привлечен к административной ответственности – более половины получили обязательные работы, чуть меньше отправлены отбывать 15 суток ареста. Некоторым суд удвоил сумму штрафа.

С 10 февраля в каждом отделе судебных приставов будет создана отдельная группа сотрудников по работе с исполнительными производствами, возбужденными в отношении пьяных водителей.