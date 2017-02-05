|
|
НОВОСТИ
04.02.17 20:09
Похититель мотоцикла в Чишминском районе признался полицейским, что не смог его продать
04.02.17 00:14
В Башкирии директор предприятия "срубил" с клиентов 2,4 миллиона рублей за несуществующие срубы
02.02.17 16:10
Константин Толкачёв назвал существование некоторых партий в Башкирии политической фикцией
|
05.02.17 | 11:32 НОВОСТИ | Архив новостей
За год приставы Башкирии взыскали с пьяных водителей более 290 миллионов рублей
Данную сумму выплатили порядка десяти тысяч любителей пьяного вождения, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.
В 2016 году в управлении ФССП по РБ находилось на исполнении более 700 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, из которых около 600 тысяч к концу года были исполнены.
За год десять тысяч автолюбителей выплатили более 290 миллионов рублей по штрафам за пьяное управление. На имущество более десяти тысяч водителей с аналогичным штрафом приставы наложили арест, а у четырех с половиной тысяч неплательщиков штрафы удерживают с зарплаты.
Более двух с половиной тысяч должников ограничили в праве на управление транспортом, 14 тысяч – в выезде из России.
Кроме того, за неуплату штрафа в срок 981 нетрезвый водитель привлечен к административной ответственности – более половины получили обязательные работы, чуть меньше отправлены отбывать 15 суток ареста. Некоторым суд удвоил сумму штрафа.
С 10 февраля в каждом отделе судебных приставов будет создана отдельная группа сотрудников по работе с исполнительными производствами, возбужденными в отношении пьяных водителей.
Автор: Марат САТТАРОВ
|
AHOHC
AHOHC
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
прохожий 2017-01-31 18:30:40
Вся правда об уфимском тоннеле (Экономика) 31.10.12 (16:52)
Вильданов Р.Ф. 2017-01-30 11:01:01
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45
Обмакнуть кисть в поэзию (Культура) 10.01.17 (10:06)
Светлана Урманцева 2017-01-28 13:46:35
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 21:25:30