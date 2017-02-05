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05.02.17 | 11:04 НОВОСТИ | Архив новостей
В Туймазах пассажирка автобуса оштрафована на тысячу за сквернословие
Туймазинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы об оскорблении.
В маршрутном автобусе 30-летняя женщина во время разговора в грубой форме высказывалась в адрес другой пассажирки. Та обратилась в прокуратуру.
По данному факту возбудили административное дело по статье «оскорбление», по результатам рассмотрения которого вынесен штраф в тысячу рублей.
Автор: Марат САТТАРОВ
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