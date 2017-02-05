В Туймазах пассажирка автобуса оштрафована на тысячу за сквернословие

Туймазинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы об оскорблении.

В маршрутном автобусе 30-летняя женщина во время разговора в грубой форме высказывалась в адрес другой пассажирки. Та обратилась в прокуратуру.

По данному факту возбудили административное дело по статье «оскорбление», по результатам рассмотрения которого вынесен штраф в тысячу рублей.