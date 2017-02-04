В Благоварском районе закрыт салон микрозаймов

Салон в селе Языково закрыт по требованию прокуратуры Благоварского района, его деятельность признана незаконной.

Еще в октябре прошлого года ООО «Алгоритм плюс» было исключено из реестра микрофинансовых организаций по приказу Банка России, установила местная прокуратура. В связи с этим компания не имела права осуществлять деятельность в сфере потребительского кредитования, констатирует пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Между тем сотрудники фирмы продолжили выдачу населению микрозаймов, заключив договоры с пятью местными жителями.

В отношении директора организации возбуждено административное дело, он оштрафован на 20 тыс рублей. Салон микрозаймов закрыт.