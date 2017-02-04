Под Уфой маршрутный автобус с пассажирами попал под поезд. Есть пострадавшие

Вечером на железнодорожном переезде, что на пути в Нагаево, микроавтобус "Газель", направлявшийся в Уфу по 163-му маршруту, попал по касательной под грузовой состав.

По предварительным данным, сообщает начальник ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов, водитель автобуса решил объехать колонну автомобилей, остановившихся на запрещающий сигнал светофора, по встречной полосе и выехал на переезд.





В аварии пострадали две пассажирки. Они госпитализировпны. Сам предполагаемый 48-летний виновник ДТП не пострадал. Предстоит разбирательство.