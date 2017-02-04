В Башкирии 526 осужденных находятся в розыске

В основном это лица, не прибывшие в положенный срок к месту отбывания наказания в колонию-поселение, а также уклоняющиеся от исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. 366 человек удалось разыскать, 160 разыскивают, сообщает пресс-служба УФСИН по РБ .

Кстати, те, кого "поймают", будут возмещать средства, потраченные на их розыск, уточнили в пресс-службе. Так, в эти дни УФСИН по РБ направило в суд иск о взыскании 92 тысяч рублей с совершившего побег заключенного КП-5.

В колонии 26-летний уроженец Абзелиловского района должен был отсидеть два года за кражу, срок истекал в январе 2018 года. Его задержали в селе Ташбулатово, где он проживал до ареста. Теперь ему придется не только выплатить значительную сумму - ему грозит дополнительный срок до четырех лет.