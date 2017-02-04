В Баймакском районе украденных телят увезли на лошади

Полицейские нашли и вернули похищенных животных законному владельцу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

К полицейским обратился фермер из села Мерясово. Придя утром в хозяйство, предприниматель обнаружил пропажу двух телят.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить личность похитителя. Им оказался 38-летний мерясовец. Задержанный дал признательные показания. По его словам, ночью он погрузил новорожденных телят в сани, запряженные лошадью и увез к себе.У него изъяли одного из похищенных телят. Второго мужчина успел продать.Стражи порядка изъяли у новых "хозяев" и второе животное. Задержанный дал признательные показания.





На любителя телятины возбуждено уголовное дело по статье «кража», сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.