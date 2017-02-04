Похититель мотоцикла в Чишминском районе признался полицейским, что не смог его продать

В Чишминском районе полицейские раскрыли кражу мотоцикла. Он был похищен еще в ноябре, но заявление поступило только на днях.

43-летний хозяин «ИЖ Планеты-5» проживал большую часть времени в Уфе, поэтому обнаружил пропажу только недавно и сразу обратился в полицию.

На место происшествия в село Черниговка прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские вышли на след 34-летнего сельчанина. У него был обнаружен похищенный мотоцикл, спрятанный на заднем дворе. По его словам, он похитил «Планету-5» еще в ноябре и попытался продать ее, но безуспешно.



