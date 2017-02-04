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Похититель мотоцикла в Чишминском районе признался полицейским, что не смог его продать
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04.02.17 | 20:09 НОВОСТИ | Архив новостей
Похититель мотоцикла в Чишминском районе признался полицейским, что не смог его продать
В Чишминском районе полицейские раскрыли кражу мотоцикла. Он был похищен еще в ноябре, но заявление поступило только на днях.
43-летний хозяин «ИЖ Планеты-5» проживал большую часть времени в Уфе, поэтому обнаружил пропажу только недавно и сразу обратился в полицию.
На место происшествия в село Черниговка прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские вышли на след 34-летнего сельчанина. У него был обнаружен похищенный мотоцикл, спрятанный на заднем дворе. По его словам, он похитил «Планету-5» еще в ноябре и попытался продать ее, но безуспешно.
Стражи порядка вернули похищенное законному владельцу, который поблагодарил полицейских за оперативность. На похитителя (кстати, он был ранее судим) возбуждено уголовное дело по статье «кража», сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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