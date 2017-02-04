В Башкирии водитель столкнулся со встречной машиной, обгоняя снегоуборочную технику

ДТП произошло днем 3 февраля в Белебеевском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На автодороге Аксаково – Малиновка – Приютово 37-летний уфимец за рулем «Опеля Астры», предположительно, при обгоне снегоуборочной машины, врезался во встречную «Ладу Калину». С травмами госпитализированы трое жителей Ермекеевского района – 29-летний водитель отечественной легковушки, его пассажирка-ровесница и пятилетняя девочка. Кроме них, травмы получили две пассажирки иномарки – 19- и 28-летняя жительницы столицы.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано пять ДТП, в которых пострадали десять человек. Задержаны 124 пьяных водителя.