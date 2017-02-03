В Уфе состоится суточный заплыв моржей

Он пройдёт на Солдатском озере в парке им. И. Якутова.

Доступ для любителей окунуться в ледяную воду будет предоставлен с 12 часов 4 марта до 12 часов 5 марта. Ожидается участие около 300 человек. Заявки принимаются по телефону: 8-987-474-80-90.

Между командами моржей будет установлен график с интервалом заплыва в четыре-пять часов. Переночевать они смогут в клубе со своим спальником. Кроме того, стоит учитывать, что в ночное время транспорт для участников заплыва не предусмотрен, сообщает пресс-служба администрации Советского района.