Житель Мелеуза подарил даме сердца краденую микроволновку

Технику он отобрал у другой женщины, угрожая ей физической расправой.

Горожанка во время застолья у друзей познакомилась с мужчиной. Когда она собралась домой, новый приятель вызвался ее проводить и в итоге дама пригласила зайти к ней в квартиру. Там они продолжили пьяные посиделки и в какой-то момент мужчина неожиданно потребовал отдать ему микроволновую печь. Удивленная женщина ответила отказом, но гость стал угрожать ей физической расправой. Напуганная 50-летняя горожанка отдала бытовую технику, после чего злоумышленник скрылся.

Сотрудники угрозыска установили личность подозреваемого – им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Как выяснилось, технику он подарил сожительнице. Печь изъята, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», сообщает пресс-служба МВД по РБ.