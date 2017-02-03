В Уфе мужчина отобрал телефон у школьника

К моменту задержания он уже успел сбыть технику в ломбард.

На днях в Кировском районе столицы 28-летний уфимец, выйдя из магазина, увидел школьника, который держал в руках телефон. Не долго думая, мужчина просто отнял телефон и ушел.

Ребенок дома рассказал матери о произошедшем и та обратилась в полицию. Злоумышленника задержали и возбудили в отношении него очередное уголовное дело (как выяснилось, ранее он уже был судим). Телефон возвращен владельцу из ломбарда, сообщает пресс-служба управления МВД России по Уфе.