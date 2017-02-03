В Уфе в рамках операции «Должник» выявлены 279 злостных штрафников

О результатах двухнедельной операции сообщает городская пресс-служба управления МВД России.

В ходе операции полицейские взыскали более двух миллионов рублей и подвергли административному аресту 279 злостных неплательщиков штрафов. К обязательным работам привлечены 23 неплательщика.

При неуплате штрафа в положенный срок предусмотрена административная ответственность в виде наложения повторного штрафа в двукратном размере, либо административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы до пятнадцати часов.