"Салават Юлаев" проиграл московскому ЦСКА - 1 : 5

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Салават Юлаев" (Уфа) - ЦСКА (Москва) - 1 : 5 (1:3; 0:1; 0:1). Шайбы забросили Д. Макаров (7-я мин.) - у хозяев; А. Попов (2), В. Жарков (6), Г. Скотт (18), В. Ничушкин (21), И. Телегин (45) - у гостей.

Один из лидеров чемпионата приехал в Уфу побеждать. Свои намерения москвичи обозначили уже на старте встречи, забив дважды. Не смутила их и шайба, отыгранная Дмитрием Макаровым - гости продолжали уверенно контролировать ход поединка.

Швед Сведберг откровенно не выручал. Необоснованно часто покидая пределы вратарской площадки, он оставляет свои владения практически беззащитными. Как признали специалисты, минимум две шайбы, заброшенные армейцами - результат таких действий нашего голкипера.

Проиграв девятый матч подряд, "Салават Юлаев" не только обновил собственный антирекорд. Уже вполне отчетлива перспектива непопадания в плей-офф. Теперь команда должна выигрывать два очень непростых оставшихся поединка - у "Ак Барса" и "Лады". В этих условиях очень на руку уфимцам перерыв в чемпионате, вызванный матчами сборной страны. Остается надеяться, что за десять дней команда сумеет прийти в себя.