|
|
НОВОСТИ
02.02.17 16:10
Константин Толкачёв назвал существование некоторых партий в Башкирии политической фикцией
|
04.02.17 | 00:20 НОВОСТИ | Архив новостей
Ещё одна юная представительница Башкирии примет участие в шоу «Голос. Дети»
Уфимка Кристина Ташкинова станет участницей песенного шоу Первого канала «Голос. Дети», сообщает пресс-служба столичной администрации.
Сейчас 14-летняя школьница находится в Москве и готовится к слепым прослушиваниям. Первый выпуск «Голоса» зрители увидят в пятницу, 17 февраля. Покажут ли юную уфимку в этот день, неизвестно, заметили в пресс-службе.
Кристина Ташкинова неоднократно побеждала на конкурсах всероссийского и международного уровня. Среди них - «Детская Новая волна», Дельфийские игры, песенный конкурс в Германии, где Кристина заняла призовое место.
Ранее в проекте «Голос. Дети» участвовали Марсель Сабиров из Уфы (команда Леонида Агутина), Мария Мирова из Мелеуза (команда Димы Билана), Наиля Умитбаева из Ишимбая (команда Пелагеи), Рушана Валиева из Аургазинского района.
Автор: Надежда РОМАНОВА
|
AHOHC
AHOHC
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
прохожий 2017-01-31 18:30:40
Вся правда об уфимском тоннеле (Экономика) 31.10.12 (16:52)
Вильданов Р.Ф. 2017-01-30 11:01:01
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45
Обмакнуть кисть в поэзию (Культура) 10.01.17 (10:06)
Светлана Урманцева 2017-01-28 13:46:35
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 21:25:30
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 20:53:40
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Асаба 2017-01-27 09:00:20
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-27 08:29:48
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08