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Уфа и Астана стали городами-побратимами
В столице Казахстана 3 февраля состоялась торжественная церемония подписания меморандума о побратимстве между городами Уфа и Астана. Документ скрепили подписями глава администрации Уфы Ирек Ялалов и аким города Астаны Асет Исекешев, сообщает пресс-служба столичной администрации.
- У жителей Казахстана и Башкортостана очень много общего. Я думаю, Астана и Уфа будут тесно сотрудничать во всех сферах, активно обмениваться опытом в области культуры и спорта, в области развития города, использования новых технологий, и, конечно в экономической сфере. Астана и Уфа также могут сотрудничать в вопросе развития транспортной системы, ведь сегодня выстраивается маршрут из Восточной Азии и Китая в Европу через Казахстан и Россию, - отметил Асет Исикешев.
- Уверен, что подписание меморандума о побратимстве послужит развитию прямых контактов между представителями бизнеса, а также регулярным обменам делегациями в различных сферах городской жизни и будет в конечном итоге способствовать укреплению отношений между нашими городами и народами, - отметил Ирек Ялалов.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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