В Башкирии директор предприятия "срубил" с клиентов 2,4 миллиона рублей за несуществующие срубы

Мелеузовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту хищения у граждан свыше 2,4 млн рублей под видом поставки срубов, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Два года директор ООО «Леспром» заключал с клиентами договоры на поставку срубов домов и строительных материалов. При этом он сообщал им о налаженных поставках древесины из Бурзянского района. Злоумышленник получал предоплату, размер которой достигал 450 тыс рублей, но не исполнял свои обязательства. Всего таким образом он похитил у 32 граждан более 2,4 млн рублей.

Обвиняемый признал вину в совершении преступлений и пояснил, что тратил деньги на погашение долгов от азартных игр. В ходе следствия он частично возместил причиненный ущерб в сумме 87 тыс рублей.

Он обвиняется в мошенничестве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.