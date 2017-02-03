Белоречанку лишили телефона за размещенную в соцсети нацистскую символику

Белорецкая межрайонная прокуратура, мониторя интернет, выявила факт размещения фотоизображения с нацистской символикой.

Как выяснилось, что 22–летняя жительница Белорецка на своей персональной странице «ВКонтакте» разместила фотографию "с изображением символа, напоминающего нацистскую атрибутику и символику. Доступ на данную страницу был неограничен, в связи с чем другие пользователи информационного пространства имели возможность получить эту информацию", подчеркнули в прокуратуре.



В отношении девушки возбуждено дело об административном правонарушении, она оштрафована на 1 000 рублей с конфискацией сотового телефона «ASUS», сообщает пресс-служба прокуратуры.