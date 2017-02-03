В Сибае ветераны пели для одиноких стариков

В пансионате, где живут пожилые люди и инвалиды, любое общение в радость.

Недавно здесь прозвучали душевные и звонкие песни, которые с благодарностью были встречены слушателями, сообщили в городской администрации. Благотворительный концерт в пансионате организовал народный хор ветеранов труда.

К слову, его участники ведут активную работу по возрождению народных традиций вокального исполнения.