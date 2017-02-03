Спасатели освободили руку уфимки из блендера

Женщина едва не осталась без пальца, из-за неосторожной работы с популярным кухонным инструментом, сообщают в «Службе спасения 112»

Диспетчерам позвонил муж потерпевшей, который сообщил, что его супруга попала в неприятную ситуацию во время работы с миксером. Она начала чистить ножи инструмента, однако забыла выключить прибор из сети. В результате, палец бедняжки закрутило в блендер.

Спасатели обезболили поврежденный палец, а затем с помощью гидравлического инструмента извлекли руку.