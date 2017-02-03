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03.02.17 | 16:17 НОВОСТИ | Архив новостей
Спасатели освободили руку уфимки из блендера
Женщина едва не осталась без пальца, из-за неосторожной работы с популярным кухонным инструментом, сообщают в «Службе спасения 112»
Диспетчерам позвонил муж потерпевшей, который сообщил, что его супруга попала в неприятную ситуацию во время работы с миксером. Она начала чистить ножи инструмента, однако забыла выключить прибор из сети. В результате, палец бедняжки закрутило в блендер.
Спасатели обезболили поврежденный палец, а затем с помощью гидравлического инструмента извлекли руку.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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