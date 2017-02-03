|
|
НОВОСТИ
02.02.17 16:10
Константин Толкачёв назвал существование некоторых партий в Башкирии политической фикцией
01.02.17 14:27
Парламент Башкирии предложил запретить судимым лицам руководить общественными организациями
|
03.02.17 | 14:59 НОВОСТИ | Архив новостей
Давлекановскую бабушку два раза ограбил односельчанин
Поначалу житель села Аюханово просил у 82-летней бабушки в долг, но получив отказ забрал наличность с помощью кулаков и ножа, сообщают в пресс-службе МВД по республике.
В первый раз бабушка заявлять в полицию на односельчанина не стала. То ли испугалась, то ли пожалела земляка. Но безнаказанность подвигла наглого разбойника на новые подвиги.
Через несколько дней он снова пришел к своей жертве за деньгами. Испуганная женщина вновь отдала наглецу всю наличность. Всего она лишилась 50 тысяч рублей. На этот раз бабушка сообщила об ограблении полицейским.
Сейчас преступник задержан, против него возбуждено уголовное дело за разбой.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
|
AHOHC
AHOHC
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
прохожий 2017-01-31 18:30:40
Вся правда об уфимском тоннеле (Экономика) 31.10.12 (16:52)
Вильданов Р.Ф. 2017-01-30 11:01:01
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45
Обмакнуть кисть в поэзию (Культура) 10.01.17 (10:06)
Светлана Урманцева 2017-01-28 13:46:35
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 21:25:30
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 20:53:40
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Асаба 2017-01-27 09:00:20
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-27 08:29:48
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08