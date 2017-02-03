Давлекановскую бабушку два раза ограбил односельчанин

Поначалу житель села Аюханово просил у 82-летней бабушки в долг, но получив отказ забрал наличность с помощью кулаков и ножа, сообщают в пресс-службе МВД по республике.

В первый раз бабушка заявлять в полицию на односельчанина не стала. То ли испугалась, то ли пожалела земляка. Но безнаказанность подвигла наглого разбойника на новые подвиги.

Через несколько дней он снова пришел к своей жертве за деньгами. Испуганная женщина вновь отдала наглецу всю наличность. Всего она лишилась 50 тысяч рублей. На этот раз бабушка сообщила об ограблении полицейским.

Сейчас преступник задержан, против него возбуждено уголовное дело за разбой.