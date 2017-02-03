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Динар Гильмутдинов: В Уфе пассажиров в рейсовом автобусе вёз наркоман
Вчера сотрудники ГИБДД республики массово проверяли, как осуществляются пассажирские перевозки в Башкирии. В ходе рейда инспекторы выявили порядка 1 100 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, 653 из них – в столице республики. Почти половина нарушений, а именно 411, - это управление технически неисправными автобусами. В Уфе таких выявлено 294, сообщил в своем блоге руководитель службы Динар Гильмутдинов.
Инспекторам пришлось столкнуться и с вопиющими нарушениями. На улице Первомайской они остановили автобус, выехавший на встречку. «Максусом», следовавшим по 74-му маршруту, управлял 29-летний уфимец. "Как выяснилось в ходе проверки, водитель ранее уже привлекался за подобное нарушение, более того, с ноября 2016 года он лишен прав за управление в состоянии опьянения. Автобус помещен на штрафстоянку, дело будет рассмотрено в мировом суде", рассказал Д. Гильмутдинов.
"Час назад на старой Затонской дороге сотрудники ДПС остановили «Газель» под управлением 53-летнего уфимца. Водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту 219а с пятью пассажирами имел явные признаки наркотического опьянения. В настоящее время проводится сбор необходимых административных материалов", поделился Д. Гильимутдинов еще одним случаем водтительского беспредела.
Главный госавтоинспектор напомнил; "Пассажирские перевозки – сфера, требующая постоянного и пристального внимания. В минувшем году по вине водителей автобусов зарегистрировано 204 аварии, в которых четыре человека погибли, 324 получили различные травмы".
Автор: Надежда РОМАНОВА
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