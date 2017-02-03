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03.02.17 | 13:59 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирия вошла в жилищную пятёрку
По данным Росстата, республика, где введено 3,4 процента от сданной в эксплуатацию общей площади российского жилья, занимает пятое место по итогам 2016 года.
В Башкортостане было введено 2 млн 698,5 тыс. кв. метров жилья. Это самый высокий показатель в Приволжском округе. При этом в селе введено более 46 процентов жилья, в городе – более 53 процентов. За свой счет или с помощью кредитов жители республики построили 72,4 процента всего объема введенного жилья - это 17 тыс. собственных жилых домов.
Если учесть, что в целом по стране индивидуальные застройщики ввели 245 тыс. жилых домов, то выходит, что почти каждый пятнадцатый российский дом был построен в Башкортостане.
Автор: Эльза ХОРЕВА
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