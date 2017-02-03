Уфимская управляющая компания повышала коммунальные платежи

За это ее специалиста оштрафовали на 25 тысяч рублей.

ОАО «УЖХ Советского района г. Уфы» полгода выставляла гражданам счета, которые были завышены более чем на 12%. Кроме того, компания не скорректировала плату за отопление.

На начальника отдела обеспечения инженерной организации УЖХ завели административное дело и оштрафовали на 25 тыс. рублей. Также компания выполнила перерасчет на сумму 450тыс. рублей, сообщает республиканская прокуратура.