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03.02.17 | 13:10 НОВОСТИ | Архив новостей
В Татышлинском районе открылся Дом культуры
В селе Буль-Кайпаново Татышлинского района открылся сельский многофункциональный Дом культуры, сообщила пресс-служба министерства культуры РБ.
В учреждении созданы все условия для культурного досуга. В здании находятся сельская библиотека, музейный уголок, спортивно-игровая зона - теннис, бильярд, тренажеры, детский уголок, банкетный зал.
Кроме того, были приобретены звуковая аппаратура, светооборудование, музыкальные инструменты, мультимедийный проектор, телевизор, сухие бассейны, спортивный инвентарь и мебель. Зрительный зал рассчитан на 280 мест, работают восемь клубов.
Автор: Елена ШАРОВА
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