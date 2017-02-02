Константин Толкачёв назвал существование некоторых партий в Башкирии политической фикцией

Встреча председателя парламента Константина Толкачёва с руководителями региональных отделений политических партий по вопросам развития законодательства республики состоялась в Госсобрании РБ.

Из приглашенных к разговору руководителей 55 региональных отделений партий, зарегистрированных в Башкирии, на встречу пришли менее половины. В связи с этим К. Толкачев напомнил такие цифры: 44 партии насчитывают в своих рядах менее 50 человек, а в 22 из них – менее десяти членов. Существование таких политпартий спикер назвал «политической фикцией». «Тем не менее нам важно мнение даже самых малых общественных институтов», - заметил он.

Возможность выступить предоставили прежде всего руководителям непарламентских партий, которые не имеют своих представителей в законодательном органе. От них поступило немало предложений по развитию законодательства в различных сферах. «Законодательная инициатива с нашей стороны – это еще и возможность повлиять через республиканское законодательство на федеральное», - отметил руководитель «Яблока» в Башкирии Гафур Гилязов.

К. Толкачев пообещал изучить все прозвучавшие предложения, а встречи в таком формате сделать регулярными. «Вы представляете политические структуры, которые имеют авторитет, определенный рейтинг в обществе, - обратился он присутствующим. - Безусловно, позиция каждой партии определяется программными документами. Но главная цель у всех – забота о благе жителей, повышение уровня жизни людей, дальнейшее государственно-правовое, социально-экономическое и культурно-духовное развитие регионов и всей Российской Федерации. Поэтому считаю, что все партии могут наметить оптимальный формат взаимодействия друг с другом, установить наиболее предпочтительные коммуникации», – подчеркнул Константин Толкачев.

Во встрече также приняли участие главный федеральный инспектор по РБ Михаил Закомалдин, заместитель руководителя администрации главы региона Максим Михайлов, председатель межпартийного совета региональных отделений политических партий РБ Валерий Аббасов.