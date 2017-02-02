Башкирия укрепилась в лидерах промышленности страны

инфографика Дмитрия Файзуллина

Республика сохранила позитивную динамику промышленности, сообщает Башкортостанстат. Рост промпроизводства в ушедшем году упрочил положение региона на российском рынке: согласно статистике, регион лидирует в стране по производству одиннадцати позиций продукции промышленности, а по 24 — входит в лидирующую группу. К примеру, в России автобетононасосы производят лишь у нас.