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02.02.17 | 16:03 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирия укрепилась в лидерах промышленности страны
Республика сохранила позитивную динамику промышленности, сообщает Башкортостанстат. Рост промпроизводства в ушедшем году упрочил положение региона на российском рынке: согласно статистике, регион лидирует в стране по производству одиннадцати позиций продукции промышленности, а по 24 — входит в лидирующую группу. К примеру, в России автобетононасосы производят лишь у нас.
По предварительным данным, республика занимает девятое место в стране в промышленном секторе, обеспечив рынок товарами собственного производства на 1,9 трлн рублей. Индекс промпроизводства Башкирии составил 102,6% при среднероссийской 101,2%.
Башкортостан сохраняет лидерство по производству светлых нефтепродуктов, кальцинированной соды, полимерных материалов для покрытия стен, прицепов к грузовым автомобилям, скрученной проволоки и т.д. Республика на втором месте в стране по выпуску пластмасс, синтетических каучуков, подъемников, кровельных и гидроизоляционных материалов, на третьем — по производству серы, прицепов-цистерн и по другой продукции.
Автор: Ильдар АХИЯРОВ
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